إنذار وإغلاق 889 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة في أسبوع

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها، خلال الأسبوع الماضي 2071 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 63 منشأة مخالفة، وإشعار وإنذار 826 منشأة، وإتلاف 1758 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخذ 396 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة.

وكثَّفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة، ورفع 11966 طنًّا من النفايات المنزلية، وإزالة 42187 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بأحياء المدينة المنورة.

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وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعيةً إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.

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