اعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين

لأول 7 أسابيع أسوة بوزارة التعليم
اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأحد، آلية العودة للدراسة عن بعد لأول 7 أسابيع في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي؛ أسوةً بوزارة التعليم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التعليم بعد التنسيق مع الجهات المعنية عن آلية العودة للدراسة عن بُعد في التعليم العام وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضوريًا للمقررات العملية .
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