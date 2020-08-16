جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطيًّا وتحدد موعدًا نهائيًّا لتأكيد القبول

بلغ عددهم 1606 متقدمين من خريجي المرحلة الثانوية
أعلنت جامعة نجران، ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل، اليوم الأحد، عن قبول 1606 متقدمين ومتقدمات من خريجي المرحلة الثانوية؛ وذلك في مرحلة القبول الاحتياطي.
وبيَّن وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن جميع إجراءات القبول كانت عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، مشيرًا إلى استيفاء المقبولين جميع الشروط.
ودعا العمري المقبولين والمقبولات إلى المسارعة بتأكيد القبول، وإصدار الرقم الجامعي في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل.
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كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطيًّا وتحدد موعدًا نهائيًّا لتأكيد القبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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