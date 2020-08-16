10 نصائح من جامعة حائل لحب العمل وزيادة الإنتاجية

حددت جامعة حائل، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة«تويتر» 10 نصائح لكي يحب الأفراد عملهم.

وأوضحت جامعة حائل أنه يجب على الفرد تأجيل أعمال اليوم إلى الغد، ولا تحاول عمل أشياء عدة في الوقت نفسه، وأكسر روتين عملك في يوم الإجازة .

وتخيل نفسك بدون هذا العمل واعرف قيمته، واكتب لائحة بكل ما تحتاجه وحدد الأولويات، وعند الانتهاء من كل مهمة عليك أخذ استراحة. وفقًا لجامعة حائل.

ووفقًا لجامعة حائل، فإنه يجب على الفرد، تناول الأطعمة المفيدة وقلل من الكافيين، ونظم مكتبك ورتبه بالطريقة التي ترتاح لها.

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وعند الذهاب إلى العمل غيّر طريقك للوصول إليه، وطور علاقتك مع زملائك واحرص أن تكون إيجابيًا. وفقا لجامعة حائل.

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