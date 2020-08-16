تنبيهات من الأرصاد لـ3 مناطق.. و«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحذر والحيطة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل (مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش)، مشيرةً إلى أنه يستمر حتى منتصف الليل.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظات (الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع)، تستمر حتى الساعة الثامنة.

وإلى منطقة مكة المكرمة، نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي القنفذة الليث، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، جازان).

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فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

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