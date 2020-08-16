«أمانة الشرقية» تنفذ 599 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

بمشاركة 472 فردًا من كوادر الإصحاح البيئي..
نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 599 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 34 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد – 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و 16 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 566 موقعًا، باستخدام 159497 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 472 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7447 طنًا من النفايات، وإزالة 4042 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9543 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
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