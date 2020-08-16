«القيادة» تهنئ الرئيس أونديمبا بذكرى استقلال الجابون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

Advertisements

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

الملك وولي العهد يهنئان عبدالله الثاني بذكرى استقلال الأردن

القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية

القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية اليونانية بذكرى استقلال بلادها

