اقتصادي/ البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



عمّان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.44%، ليصل عند مستوى 1576.47 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1,577 صفقة.

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13:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.