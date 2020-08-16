السعودية اليوم / الإمارات تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا



أبوظبي 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,312 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 364 وفاة، مشيرة إلى شفاء 123 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,694 حالة.

// انتهى //

13:39ت م

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أبوظبي 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ووفاة 3 حالات جديدة.وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك وصل مجموع الحالات المصابة إلى 64,312 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 364 وفاة، مشيرة إلى شفاء 123 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 57,694 حالة.// انتهى //13:39ت م0070

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