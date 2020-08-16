السعودية اليوم / الكويت تسجل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الكويت 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 508 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنها سجلت 3 حالات وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات المسجلة 501 حالة حتى الآن.

// انتهى //

13:38ت م

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الكويت 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 76205 حالات.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنها سجلت 3 حالات وفاة، ليبلغ مجموع الوفيات المسجلة 501 حالة حتى الآن.// انتهى //13:38ت م0069

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