السعودية اليوم /" الأرصاد " تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات أبو عريش، والحث ، واحد المسارحة، والداير بني مالك ، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7مساءً - بمشيئة الله -.

// انتهى //

13:36ت م

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