

بيشة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لعدد 19086 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأوضحت "صحة بيشة" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 ، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام - 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، مركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم - 16ساعة.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

13:26ت م

0066



بيشة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لعدد 19086 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.وأوضحت "صحة بيشة" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 6 عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة، وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1 ، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام - 24 ساعة، ومستشفى وادي ترج العام، مركز صحي البظاظة، ومركز صحي خثعم - 16ساعة.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفايروس كورونا . وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //13:26ت م0066

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 19 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.