السعودية اليوم / تسجيل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

سجلت ألمانيا اليوم 625 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا روبرت كوخ في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 223453 إصابة، فيما استقرت أعداد الوفيات عند 9231 حالة، وذلك لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

13:20ت م

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برلين 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجلت ألمانيا اليوم 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح المعهد المختص في رصد الوباء في ألمانيا روبرت كوخ في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 223453 إصابة، فيما استقرت أعداد الوفيات عند 9231 حالة، وذلك لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.// انتهى //13:20ت م0065

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