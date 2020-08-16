السعودية اليوم / بلدية القطيف تغلق 16 منشأة تجارية وتصادر 4177 كجم من المواد الغذائية التالفة



الدمام 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة القطيف خلال الأسبوعين الماضيين ٢٧٢ جولة رقابية استهدفت الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، اسفرت عن إغلاق 16 منشأة تجارية ومصادرة ٤١٧٧ كجم من المواد الغذائية التالفة.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، استمرار الجولات الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، مبيناً إلى أنّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.

وأبان الحسيني أن الفرق الرقابية ضبطت جملة من المخالفات في عدد من المنشآت الغذائية منها العمل دون ترخيص، وعدم تجديد تراخيص مزاولة النشاط، وعدم استيفاء الشروط الصحية، وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، وكذلك التحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، إضافةً إلى رصد مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والأسماك والخضروات، حيث تم مصادرتها وتطبيق الغرامات على المنشآت المخالفة حسب الأنظمة والاشتراطات البلدية .

ودعا المهندس الحسيني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية الاتصال على مركز التواصل 940 ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

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12:52ت م

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