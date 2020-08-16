السعودية اليوم / تعليم الباحة يطلق مبادرة "يد بيد" لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وطلاب التربية الخاصة



الباحة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مبادرة "يد بيد " لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وطلاب التربية الخاصة لمنازلهم، والتي تتماشى مع إقرار الدراسة "عن بعد" خلال السبعة أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الحالي, حمايةً للطلاب والطالبات من تداعيات

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن المبادرة تنطلق من الإيمان العميق الذي تكنه الإدارة ومنسوبيها تجاه ما يقوم به الجنود البواسل في حماية العقيدة والذود عن حياض الوطن ومقدراته، وتعزيز القيم الإسلامية السامية التي تقوم على الوفاء والتعاون والتكافل، فكان لزامًا أن نكون مع أبنائهم وبناتهم أوفياء, مشيراً كذلك إلى ضرورة العناية بفئة الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة المنسجمة مع ما توليه الدولة – أيدها الله - من اهتمام بالتعليم بصفة عامة، وبتعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، وتقديم البرامج المعينة لهم التي تكفل تقديم الخدمات التربوية الجيدة، وتضمن استمرار تعليمهم بصفة دائمة وتجاوز التحديات وفي جو صحي آمن ليتلقوا تعليمهم جنباً إلى جنب مع بقية أقرانهم؛ عبر تهيئة فرص التعليم المتساوية لتعليم متكافئ ومناسب في ظل الظروف الراهنة وإيجاد بيئة تعليمية تكفل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات كافة، بما يحقق مزيدًا من العدالة في التعليم، ويعزز دوافع التعلُّم لدى هذه الفئة على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم.

// انتهى //

12:36ت م

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الباحة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مبادرة "يد بيد " لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وطلاب التربية الخاصة لمنازلهم، والتي تتماشى مع إقرار الدراسة "عن بعد" خلال السبعة أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول للعام الحالي, حمايةً للطلاب والطالبات من تداعيات فيروس كورونا المستجد ؛ وتسليمها لأبناء وبنات الشهداء، وطلاب وطالبات التربية الخاصة من أبناء وبنات المنطقة مقرراتهم الدراسية وإيصالها لمنازلهم عبر قادة الفرق الكشفية بتعليم المنطقة دون الحاجة لذهاب ذويهم لاستلامها من المدارس .وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن المبادرة تنطلق من الإيمان العميق الذي تكنه الإدارة ومنسوبيها تجاه ما يقوم به الجنود البواسل في حماية العقيدة والذود عن حياض الوطن ومقدراته، وتعزيز القيم الإسلامية السامية التي تقوم على الوفاء والتعاون والتكافل، فكان لزامًا أن نكون مع أبنائهم وبناتهم أوفياء, مشيراً كذلك إلى ضرورة العناية بفئة الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة المنسجمة مع ما توليه الدولة – أيدها الله - من اهتمام بالتعليم بصفة عامة، وبتعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، وتقديم البرامج المعينة لهم التي تكفل تقديم الخدمات التربوية الجيدة، وتضمن استمرار تعليمهم بصفة دائمة وتجاوز التحديات وفي جو صحي آمن ليتلقوا تعليمهم جنباً إلى جنب مع بقية أقرانهم؛ عبر تهيئة فرص التعليم المتساوية لتعليم متكافئ ومناسب في ظل الظروف الراهنة وإيجاد بيئة تعليمية تكفل تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات كافة، بما يحقق مزيدًا من العدالة في التعليم، ويعزز دوافع التعلُّم لدى هذه الفئة على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم.// انتهى //12:36ت م0058

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