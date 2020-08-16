شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن 15 جهة سعودية .. جامعة شقراء تحصل على شهادة الـ "آيزو" والان نبدء بالتفاصيل
حصلت جامعة شقراء على شهادة المنظمة العالمية للمعايير " آيزو " ضمن خمس عشرة جهة سعودية في عام 2020 .
وحصلت الجامعة على شهادة الآيزو ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات التي تمنحها مجموعة Smg ، وتعد من أكبر شركات تقييم الأيزو في العالم، وذلك بعد أن أكدت على توافق وتطبيق أنظمة وإجراءات أمن المعلومات في الجامعة مع هذا المعيار الدولي .
وأكد مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والمضي قدماً في تقديم الخدمات الإلكترونية في بيئة تقنية آمنة ومنسجمة مع توجه رؤية المملكة 2030 التي تضمنت دعم وتعزيز البنية التحتية الرقمية .
من جهة أخرى أوضح عميد تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني الدكتور سعد بن علي الأحمري أن هذا الإنجاز يدعم إستراتيجية الجامعة المتكاملة للأمن السيبراني وتطبيق أعلى معايير أمن المعلومات.
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