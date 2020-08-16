شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس مركز ابتكار تقني لتطوير قطاعي المياه والزراعة والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز ابتكار تقني مشترك للتكامل والتعاون في مجالات الأبحاث والتطوير في قطاعي المياه والزراعة، مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأضاف عبر حسابه الرسمي :"نؤمن أن العمل البحثي المشترك مع الجامعات والمؤسسات البحثية، والاستفادة من الكفاءات البحثية السعودية، عامل مهم في تطوير قطاعات البيئة والمياه والزراعة، لتحقيق استدامة القطاع، ورفع الإنتاج، وتقليل التكلفة" .