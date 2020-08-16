سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس 2020

شهد سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الأحد تذبذبا طفيفا، مستهلا تعاملات الأسبوع في معظم البنوك الحكومية والخاصة.

ووصل الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته منذ 10 أسابيع، حيث ارتفع بنحو ثلاثة قروش أمام الدولار يوم الخميس، ليبلغ سعر الدولار 15.88 جنيه. ويعتبر هذا هو أعلى مستويات الجنيه أمام العملة الأمريكية منذ 1 يونيو/حزيران الماضي.

واختتمت تعاملات الدولار الأسبوع الماضي على متوسط 15.88 جنيه للشراء مقابل 15.98 جنيه للبيع، فيما استقر السعر لدى البنك المركزي المصري اليوم عند مستوى 15.86 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته يوم الخميس.

وثبت البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي، رغم انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر في يوليو/تموز الماضي وتباطؤ نمو الاقتصاد جراء جائحة فيروس كورونا.

ويستهدف قرار البنك المركزي الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد بعد خروج جانب كبير منها ضمن موجة بيعية عالمية ما بين مارس/آذار ومايو/أيار الماضي.

وعادت استثمارات الأجانب إلى السوق المصري خلال يونيو/حزيران الماضي بعد حصول الحكومة على تمويل من صندوق النقد الدولي، ووصلت استثماراتهم في أذون الخزانة المصرية لنحو 14 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي من 10.6 مليار في يونيو/حزيران السابق له، وفقا لبلومبرج. وتعد نسبة الفائدة المصرية هي الأعلى ضمن 50 اقتصادا رئيسيا آخر تناولتها بلومبرج.

وسجل سعر الدولار اليوم 4 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 5 قروش.

وهيمن سعر 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع على الدولار في 10 بنوك، وهو تقريبا متوسط سعر للعملة الخضراء في السوق المصري.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي -أكبر بنوك القطاع الخاص- عند مستوى 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنوك: المصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس).

أكبر البنوك الحكومية

وسجل الدولار على شاشات التداول لدى البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك الحكومية- خلال التعاملات المبكرة اليوم 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك: مصر، الإسكندرية، عودة، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الأهلي اليوناني، الكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات.

10 بنوك

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار 15.89 جنيه للشراء و15.99جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك: مصر إيران، البركة، العربي الأفريقي، التعمير والإسكان، قناة السويس، المشرق، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، وكريدي إجريكول.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار خلال التعاملات المبكرة اليوم، في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب"، مسجلا 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي مستهلا تعاملات اليوم، 18.71 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، لدي البنك الأهلي المصري.

أما سعر الجنيه الإسترليني فسجل اليوم لدى البنك الأهلي 20.72 جنيه للشراء و21 جنيها للبيع، وهو نغس السعر في بنك مصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية عند 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، على شاشات تداول البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مستهل تعاملات السبت 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فسجل 49.49 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع.