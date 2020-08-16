شاهد.. انشطار مركبة إلى نصفين بعد اصطدامها بعمود إنارة بالرياض

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق انشطار مركبة إلى نصفين في الرياض بعد اصطدامها بعمود إنارة.

ووثق المقطع تضرر السيارة بالكامل، فيما لم يتوفر أي معلومات عن حالة قائد المركبة، وسط مطالب من متداولي المقطع من المرور بوضع حد للقيادة المتهورة لدى بعض الشباب والتي تتسبب في تعريض حياة الآخرين وحياتهم للخطر.

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وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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