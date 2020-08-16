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مدني الطائف ينتشل جثتين لشخصين غرقا في سد صعب

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2020-08-16

مدني الطائف ينتشل جثتين لشخصين غرقا في سد صعب

متابعات الخليج 365 - الطائف

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، انتشال جثتين لشخصين غرقا في سد صعب.

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف، تمكنا من انتشال الجثتين لشخصين غرقا في سد صعب. سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود الدفاع المدني في انتشال جثتي الشخصين الغريقين.



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