عاجل | فتح بوابة القبول الإلحاقي بـ جامعة شقراء

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتاحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة شقراء أمس، فتح بوابة القبول الإلحاقي، والتي من خلالها يمكن تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمادة .

Advertisements

وبينت العمادة أنه سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على أعلى النسب، وعدد المقاعد المتاحة في كل تخصص، وفق أدنى نسب القبول للعام الجامعي 1442هـ، التي ستعلن في موقع عمادة القبول والتسجيل.

ويمكن للراغبين الالتحاق بالجمعة الدخول على رابط بوابة القبول الإلحاقي للطلاب Su.rbu-admit.edu.sa ، وللطالبات على الرابط التالي Su.rgu-admit.edu.sa .

كما يمكن الاطلاع على البيانات الإضافية من خلال الرابط:

✅✅ القبول الإلحاقي:



حسب تفاصيل الاعلان المرفق

بوابة القبول الإلحاقي للطلابhttps://t.co/32iMqNfydi

بوابة القبول الالحاقي للطالباتhttps://t.co/MvZDIignxc



🚫 تنويه:

لا يوجد قبول يدوي

لا يسمح باستقبال المراجعين الا بموعد مسبق. pic.twitter.com/L1kBfOBpzo — عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1) August 7, 2020

شارك الخبر







