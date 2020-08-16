، دون الحاجة إلى مراجعة المقر.. فتح بوابة القبول الإلحاقي بجامعة شقراء ،

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أتاحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة شقراء، أمس، فتح بوابة القبول الإلحاقي، التي من خلالها يمكن تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمادة.
وبيّنت العمادة أنه سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على أعلى النسب، وعدد المقاعد المتاحة في كل تخصص، وفق أدنى نسب القبول للعام الجامعي 1442هـ، التي ستعلن في موقع عمادة القبول والتسجيل.
ويمكن لراغبي الالتحاق بالجامعة الدخول إلى رابط بوابة القبول الإلحاقي للطلاب: Su.rbu-admit.edu.sa، وللطالبات على الرابط التالي: Su.rgu-admit.edu.sa، كما يمكن الاطلاع على البيانات الإضافية من خلال الرابط:— عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1)
.جامعة شقراء
✅✅ القبول الإلحاقي:— عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1) August 7, 2020
حسب تفاصيل الاعلان المرفق
بوابة القبول الإلحاقي للطلابhttps://t.co/32iMqNfydi
بوابة القبول الالحاقي للطالباتhttps://t.co/MvZDIignxc
🚫 تنويه:
لا يوجد قبول يدوي
لا يسمح باستقبال المراجعين الا بموعد مسبق. pic.twitter.com/L1kBfOBpzo
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 12:28 PM
العمادة: سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على النسب وعدد المقاعد
أتاحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة شقراء، أمس، فتح بوابة القبول الإلحاقي، التي من خلالها يمكن تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمادة.
وبيّنت العمادة أنه سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على أعلى النسب، وعدد المقاعد المتاحة في كل تخصص، وفق أدنى نسب القبول للعام الجامعي 1442هـ، التي ستعلن في موقع عمادة القبول والتسجيل.
ويمكن لراغبي الالتحاق بالجامعة الدخول إلى رابط بوابة القبول الإلحاقي للطلاب: Su.rbu-admit.edu.sa، وللطالبات على الرابط التالي: Su.rgu-admit.edu.sa، كما يمكن الاطلاع على البيانات الإضافية من خلال الرابط:— عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1)
.
✅✅ القبول الإلحاقي:— عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1) August 7, 2020
حسب تفاصيل الاعلان المرفق
بوابة القبول الإلحاقي للطلابhttps://t.co/32iMqNfydi
بوابة القبول الالحاقي للطالباتhttps://t.co/MvZDIignxc
🚫 تنويه:
لا يوجد قبول يدوي
لا يسمح باستقبال المراجعين الا بموعد مسبق. pic.twitter.com/L1kBfOBpzo
، دون الحاجة إلى مراجعة المقر.. فتح بوابة القبول الإلحاقي بجامعة شقراء ،
المصدر : الخليج 365
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