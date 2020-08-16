، دون الحاجة إلى مراجعة المقر.. فتح بوابة القبول الإلحاقي بجامعة شقراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - العمادة: سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على النسب وعدد المقاعد

أتاحت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة شقراء، أمس، فتح بوابة القبول الإلحاقي، التي من خلالها يمكن تقديم الطلب إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقر العمادة.

وبيّنت العمادة أنه سيتم النظر في طلبات المتقدمين بناءً على أعلى النسب، وعدد المقاعد المتاحة في كل تخصص، وفق أدنى نسب القبول للعام الجامعي 1442هـ، التي ستعلن في موقع عمادة القبول والتسجيل.

ويمكن لراغبي الالتحاق بالجامعة الدخول إلى رابط بوابة القبول الإلحاقي للطلاب: Su.rbu-admit.edu.sa، وللطالبات على الرابط التالي: Su.rgu-admit.edu.sa، كما يمكن الاطلاع على البيانات الإضافية من خلال الرابط:

✅✅ القبول الإلحاقي:



حسب تفاصيل الاعلان المرفق

بوابة القبول الإلحاقي للطلابhttps://t.co/32iMqNfydi

بوابة القبول الالحاقي للطالباتhttps://t.co/MvZDIignxc



🚫 تنويه:

لا يوجد قبول يدوي

لا يسمح باستقبال المراجعين الا بموعد مسبق. pic.twitter.com/L1kBfOBpzo — عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1) August 7, 2020

— عمادة القبول والتسجيل (@dra1sm1).جامعة شقراء