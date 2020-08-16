استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد 16 أغسطس 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، بعد سلسلة من التراجعات بالتوازي مع نزول المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) في السعودية 234.65 ريال (62.57 دولار) وهو نفس مستوى أسعار أمس السبت، مقابل 235.60 ريال خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية 205.32 ريال (54.75 دولار) مقابل 206.16 ريال يوم الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) نحو 175.99 ريال (46.93 دولار) مقابل 176.71 ريال خلال تعاملات الجمعة.

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7297 ريالا (1946 دولارا) مقابل 7327 ريالا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 1643 ريالا (437.97 دولار).

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خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي، آخر جلسات التداول في الأسبوع، سجلت أسعار الذهب العالمية أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي، إذ انحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1943.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بتراجع 1% إلى 1949.80 دولار.

وفقد المعدن النفيس 4.5% هذا الأسبوع بعد بلوغه ذروة غير مسبوقة عند 2072.50 دولار في السابع من أغسطس/آب وتحقيقه مكاسب على مدار الأسابيع التسعة الماضية.

كما لم يلق الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا دعما من بيانات اقتصادية ضعيفة من كل حدب وصوب، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوياتها في 7 أسابيع، في حين انحسرت الآمال في حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية المرتبطة بفيروس كورونا بعد أن بدأت عطلة للكونجرس.

ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب الذي ربح أكثر من 28%منذ بداية العام.