شكرا لقرائتكم هيئة الكهرباء تعتمد دليل المعايير المضمونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-16 هيئة الكهرباء تعتمد دليل المعايير المضمونة متابعات الخليج 365 - الرياض طرحت هيئة الكهرباء دليل المعايير المضمونة المعتمد على حسابها الرسمي وطالبت المواطنين بالاطلاع عليه. Advertisements وأنهت هيئة الكهرباء عملية مراجعة الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة لصناعة الكهرباء في المملكة، والتي تهدف إلى إدخال تحسينات وتعديلات وتغطية أنشطة جديدة ضمن ذلك الإطار التنظيمي. وخرجت المراجعة بتطوير الهيئة (دليل المعايير المضمونة لخدمات المستهلكين) والذي يتضمن القواعد والإجراءات والمعايير حيث ينبغي على مقدم الخدمة دفع مبلغ مالي للمستهلك في حال عدم تحقيقها، وجوانب تقديم الخدمة الكهربائية التي تشملها المعايير المضمونة.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الكهرباء تعتمد دليل المعايير المضمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.