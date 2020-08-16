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2020-08-16 إلزام الصيدليات البيطرية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني متابعات الخليج 365 - الرياض ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصيدليات البيطرية، بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء. Advertisements وأوضحت الوزارة أن إلزام الصيدليات البيطرية بوسائل الدفع الإلكتروني سيكون اعتباراً من 6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020 م، مطالبةً أصحاب المنشآت بضرورة توفير حلول الدفع الإلكتروني قبل تاريخ الإلزام. يشار إلى أن إلزام الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بدأ في 14/ 7/ 2019م بمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على جميع الأنشطة التجارية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.



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