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جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً

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2020-08-16

جامعة نجران تعلن أسماء المقبولين احتياطياً

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، عن قبول 1606 متقدمين ومتقدمات من خريجي المرحلة الثانوية وذلك في مرحلة القبول الاحتياطي .

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وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن جميع إجراءات القبول كانت عبر البوابة الإلكترونية للجامعة بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، مشيراً إلى استيفاء المقبولين لجميع الشروط .

ودعا المقبولين والمقبولات إلى المسارعة بتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل.



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