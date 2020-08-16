صحيفة أمريكية تكشف المرض الخطير الذي أودى بحياة شقيق ترامب 

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

توفي شقيق ترامب الأصغر، روبرت، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد يوم واحد فقط من زيارة الرئيس الأمريكي له في مستشفى في نيويورك.

ونعى ترامب شقيقه بكلمات مؤثرة قال فيها: بقلب حزين أعلن وفاة أخي الرائع روبرت، لم يكن أخي فقط، لقد كان صديقي المفضل، سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى، ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد.

سبب وفاة شقيق ترامب:

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد أفادت بأن روبرت كان يعاني من وطأة المرض، لكن دون الكشف عن ماهيته، وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أنه عانى من نزيف في المخ جراء سقوطه، وفقًا لما ذكره صديق مقرب للعائلة.

وأكد المصدر للصحيفة الأمريكية أن شقيق ترامب الأصغر، روبرت، كان يتناول أدوية مميعات الدم، والتي تؤدي إلى سيولة قد تدفع المصاب إلى التعرض إلى نزيف حاد قد يؤدي به إلى حالة خطيرة جراء أي جرح بسيط.

وذكر المصدر أيضًا أنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لم يتمكن من التحدث عبر الهاتف.

من هو روبرت ترامب؟

1- روبرت هو الأصغر بين أشقاء ترامب الخمسة، دخل المستشفى سابقًا لمدة عشرة أيام في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك في يونيو، وذكرت صحيفة ديلي بيست أنه تم إدخاله في وحدة العناية المركزة لعلوم الأعصاب.

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2- لم يكن لـ روبرت ترامب أطفال، لكنه ساعد في تربية كريستوفر هوليستر ترامب-ريتشين، نجل زوجته الأولى بلين ترامب.

3- توفي شقيقه فريد ترامب جونيور عام 1981.

4- جاءت وفاة روبرت بعد يوم واحد من زيارة الرئيس ترامب له في مستشفى بمدينة نيويورك.

5- كان روبرت من بين المؤيدين بشدة لأخيه الرئيس ترامب ورفع دعوى قضائية ضد ماري ترامب، ابنة أخيه فريد، قائلًا: أنا وبقية أفراد عائلتي فخورون جدًا بأخي الرائع، الرئيس، وأشعر أن تصرفات ماري هي حقًا وصمة عار.

6- بدأ شقيق ترامب الأصغر حياته المهنية في وول ستريت بالعمل في مجال تمويل الشركات ثم انضم إلى شركة العائلة، وكان لقبه بين الموظفين: ترامب اللطيف.

وفاة الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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