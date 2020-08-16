بعد إعلان الدراسة عن بُعد.. مطالب بإيجاد حلول بشأن رسوم المدارس الأهلية

2020-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب المئات من الطلاب وأولياء الأمور من وزارة التعليم، النظر في رسوم المدارس الأهلية، خاصة بعد الإعلان عن آلية الدراسة عن بعد مساء أمس، للعام الدراسي الجديد.

وعلق ماجد عبر وسم رسوم المدارس الأهلية بقوله “بما أن الفصل الدراسي الأول لسنة 1442هـ سيكون عن بُعد ، والفصل الدراسي الثاني لسنة 1441هـ أيضاً كان عن بُعد، فمن الأولى إعادة النظر برسوم المدارس الأهلية ؟ وإلزام المدارس بتخفيض الرسوم الدراسية على الأقل 30 ٪.

وعلق حساب سعودي وافتخر بقوله “العدل والمنطق يقول إن تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 50% هو الحل للمناسب للمدرسة وأولياء الأمور”..

وقال أبو فيصل “صراحة رسوم المدارس الأهلية عاليه جدًا من زمان والآن مع التعليم عن بعد المفترض أن تخفض إلى 70٪ لأنهم الفصل الثاني العام الماضي أخذوا حقهم كامل مع إن الدراسة كانت فيه عن بعد ولا بد من تدخل الوزارة في هذا الموضوع ما هو معقول رسوم 18 ألفاً و23 ألفاً؟؟!”.

مدارس أهلية تتفاعل

في سياق متصل تفاعلت بعض المدارس الأهلية مع قرار التعليم باعتماد آلية الدراسة عن بعد وذلك بإعفاء الطلاب من رسوم الدراسة خلال هذه الفترة.

وغردت مدارس بقولها “تضامناً مع قرار وزير التعليم بشأن استئناف الدراسة عن بعد لمدة لا تقل عن ٧ أسابيع، تعلن مدارس الزيادي عن مجانّية الدراسة خلال هذه الفترة لجميع المراحل.. نسأل الله أن يرفع البلاء عن بلادنا”.

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آلية بداية العام الجديد

يذكر أن وزارة التعليم، أعلنت في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم، فيما تتولى الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها.

وبحسب آلية العام الدراسي الجديد، تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.

وسيتم توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وأن يتم توزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها.

توجيه ومتابعة المدارس

كما تتولى إدارات التعليم توجيه ومتابعة المدارس لتوزيع الكتب الدراسية من خلال التواصل بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم، ووفق آلية تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما يواصل المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي تدريب الهيئة التعليمية عن بُعد خلال فترة العودة للمدرسة على برامج وأدوات التعليم عن بُعد، وإستراتيجيات ووسائل التواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفق خطة تدريب يُعلن عنها.

وتكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال عن بُعد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

كما تُخصص إدارة المدرسة يومًا واحدًا على الأقل في الأسبوع لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتم الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يتم أرشفته على قنوات اليوتيوب، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات، ويحقق أعلى نواتج تعلّم ممكنة.

وأيضًا يتم الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس، كما يمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة “مدرستي”، بالإضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس للأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد.

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