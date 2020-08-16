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روسيا تسجل 4969 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة
رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 4969 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 922853 إصابة، وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.
وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا، إن 68 شخصا توفوا بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 15685، بينما تعافى 732968 شخصاً.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.
وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.
وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.
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