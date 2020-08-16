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بدأت مدارس الأفلاج، اليوم الأحد، تسلُّم المقررات التعليمية تمهيداً لتوزيعها على الطلاب مطلع العام الدراسي الجديد.
وقامت مدارس المحافظة بوضع خطة عمل لتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد وقف الأسبوع الماضي على خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس بالمراحل كافة، موجهاً بضرورة وصول وتسليم جميع المقررات الدراسية للمدارس خلال هذا الأسبوع.
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 11:55 AM
خطة عمل تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كورونا"بالصور .. "مدارس الأفلاج" تتسلّم المقررات التعليمية لتوزيعها على الطلاب
بدأت مدارس الأفلاج، اليوم الأحد، تسلُّم المقررات التعليمية تمهيداً لتوزيعها على الطلاب مطلع العام الدراسي الجديد.
وقامت مدارس المحافظة بوضع خطة عمل لتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة؛ قد وقف الأسبوع الماضي على خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس بالمراحل كافة، موجهاً بضرورة وصول وتسليم جميع المقررات الدراسية للمدارس خلال هذا الأسبوع.
، بالصور .. "مدارس الأفلاج" تتسلّم المقررات التعليمية لتوزيعها على الطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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