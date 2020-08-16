، 360 ألف وجبة غذائية لمرضى "كورونا" بـ"سعود الطبية" خلال 4 أشهر ،

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قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة التغذية، 360 ألف وجبة غذائية لمرضى فيروس كورونا المستجد بالمدينة (إفطار، غداء، عشاء) خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة للممارسين الصحيين في الحجر الصحي، ما يقارب 32 ألف وجبة.
وأكدت مدير إدارة التغذية فاطمة الهدار، أن الوجبات الغذائية يتم تعبئتها وتغليفها بالطرق الصحية السليمة، باستبدال الأواني المستخدمة سابقًا بأدوات وأطباق ذات استخدام واحد، كذلك يتم تعقيم كل الأدوات وعربات نقل الطعام والمصاعد بشكل دوري؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.
وأشارت "الهدار" إلى أن جميع موظفي الإدارة ملتزمون باتباع أعلى معايير السلامة الشخصية بما في ذلك استخدام جهاز التعقيم الخاص بالأيدي والأرجل قبل وبعد مباشرة العمل.
وأضافت: تم خلال فترة الجائحة قياس رضا المستفيدين من مستحقي التغذية باستبدال الاستطلاع الورقي باستطلاع إلكتروني؛ حيث يتم إرسال رمز شريطي مع الوجبات الغذائية المقدمة، ويقوم مستحق التغذية بمسحة من خلال كاميرا الجوال، بالإضافة إلى إرساله كرسائل نصية للمرضى بالتعاون مع الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى.مدينة الملك سعود الطبية
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 11:49 AM
تم تعبئتها وتغليفها بالطرق الصحية السليمة ووفق الإجراءات الاحترازية
قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة التغذية، 360 ألف وجبة غذائية لمرضى فيروس كورونا المستجد بالمدينة (إفطار، غداء، عشاء) خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما بلغ عدد الوجبات الغذائية المقدمة للممارسين الصحيين في الحجر الصحي، ما يقارب 32 ألف وجبة.
وأكدت مدير إدارة التغذية فاطمة الهدار، أن الوجبات الغذائية يتم تعبئتها وتغليفها بالطرق الصحية السليمة، باستبدال الأواني المستخدمة سابقًا بأدوات وأطباق ذات استخدام واحد، كذلك يتم تعقيم كل الأدوات وعربات نقل الطعام والمصاعد بشكل دوري؛ لضمان سلامتها ومأمونيتها.
وأشارت "الهدار" إلى أن جميع موظفي الإدارة ملتزمون باتباع أعلى معايير السلامة الشخصية بما في ذلك استخدام جهاز التعقيم الخاص بالأيدي والأرجل قبل وبعد مباشرة العمل.
وأضافت: تم خلال فترة الجائحة قياس رضا المستفيدين من مستحقي التغذية باستبدال الاستطلاع الورقي باستطلاع إلكتروني؛ حيث يتم إرسال رمز شريطي مع الوجبات الغذائية المقدمة، ويقوم مستحق التغذية بمسحة من خلال كاميرا الجوال، بالإضافة إلى إرساله كرسائل نصية للمرضى بالتعاون مع الإدارة التنفيذية المشاركة لشؤون المرضى.
، 360 ألف وجبة غذائية لمرضى "كورونا" بـ"سعود الطبية" خلال 4 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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