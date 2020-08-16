، المدينة في أسبوع.. ضبط أغذية فاسدة وإغلاق وإنذار 889 منشأة مخالفة ،

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نفّذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنوّرة وبلدياتها، خلال الأسبوع الماضي، 2071 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.
وأسفرت الجولات عن إغلاق 63 منشأة مخالفة، وإشعار وإنذار 826 منشأة، وإتلاف 1,758 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخذ 396 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة.
وكثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة ورفع 11966 طناً من النفايات المنزلية، وإزالة 42187 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بأحياء المدينة المنوّرة.
وأكدت أمانة المدينة المنوّرة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940".أمانة المدينة المنورة
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 11:39 AM
2071 جولة رقابية.. رفع 11966 طن نفايات وإزالة 42187 م3 أنقاض
نفّذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنوّرة وبلدياتها، خلال الأسبوع الماضي، 2071 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.
وأسفرت الجولات عن إغلاق 63 منشأة مخالفة، وإشعار وإنذار 826 منشأة، وإتلاف 1,758 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخذ 396 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة.
وكثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة ورفع 11966 طناً من النفايات المنزلية، وإزالة 42187 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بأحياء المدينة المنوّرة.
وأكدت أمانة المدينة المنوّرة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940".
، المدينة في أسبوع.. ضبط أغذية فاسدة وإغلاق وإنذار 889 منشأة مخالفة ،
المصدر : الخليج 365
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