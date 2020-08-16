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قال موقع "كوركوسوز" التركي: إن نحو 30% من مخزون "الأموال الساخنة" قد تبخرت في تركيا منذ بداية العام الحالي 2020؛ حيث باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسهم والسندات خلال شهر يوليو الماضي، وهو المؤشر الذي يؤكد خطأ سياسات "أردوغان" وحكومته الاقتصادية.
وذكر الموقع أن تركيا تخسر "الأموال الساخنة" بسرعة كبيرة منذ بداية العام الحالي، وسجلت البلاد أعلى خسائرها من الأموال الساخنة في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس؛ إذ سجلت مبيعات الأجانب من السندات ما قيمته 141.4 مليون دولار.
وبلغ صافي مبلغ التغيير في حركات محفظة الأجانب، المعدل لسعر الصرف، سالب 971.7 مليون دولار بالنسبة للأسهم، وسالب 418.5 مليون دولار في السندات؛ وذلك خلال الفترة من 10 يوليو الماضي حتى 7 أغسطس الحالي؛ حيث باع الأجانب ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسهم والسندات في شهر واحد.
وأوضح الموقع أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة، كان نتيجة سحب الأجانب لسنداتهم من تركيا؛ مما يستدعي المثل التركي القديم القائل "إن المال الساخن مثل التسونامي، يمنحنا الطراوة عندما تأتي الأمواج؛ لكن الدمار الحقيقي هو عندما تتراجع تلك الأمواج".أردوغان تركيا
طراوة "أردوغان".. تركيا تخسر 30% من "الأموال الساخنة" في شهر!حامد العلي الخليج 365 2020-08-16
قال موقع "كوركوسوز" التركي: إن نحو 30% من مخزون "الأموال الساخنة" قد تبخرت في تركيا منذ بداية العام الحالي 2020؛ حيث باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسهم والسندات خلال شهر يوليو الماضي، وهو المؤشر الذي يؤكد خطأ سياسات "أردوغان" وحكومته الاقتصادية.
وذكر الموقع أن تركيا تخسر "الأموال الساخنة" بسرعة كبيرة منذ بداية العام الحالي، وسجلت البلاد أعلى خسائرها من الأموال الساخنة في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس؛ إذ سجلت مبيعات الأجانب من السندات ما قيمته 141.4 مليون دولار.
وبلغ صافي مبلغ التغيير في حركات محفظة الأجانب، المعدل لسعر الصرف، سالب 971.7 مليون دولار بالنسبة للأسهم، وسالب 418.5 مليون دولار في السندات؛ وذلك خلال الفترة من 10 يوليو الماضي حتى 7 أغسطس الحالي؛ حيث باع الأجانب ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسهم والسندات في شهر واحد.
وأوضح الموقع أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة، كان نتيجة سحب الأجانب لسنداتهم من تركيا؛ مما يستدعي المثل التركي القديم القائل "إن المال الساخن مثل التسونامي، يمنحنا الطراوة عندما تأتي الأمواج؛ لكن الدمار الحقيقي هو عندما تتراجع تلك الأمواج".
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
11:50 AM
المستثمرون الأجانب يبيعون ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسهم والسندات
قال موقع "كوركوسوز" التركي: إن نحو 30% من مخزون "الأموال الساخنة" قد تبخرت في تركيا منذ بداية العام الحالي 2020؛ حيث باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسهم والسندات خلال شهر يوليو الماضي، وهو المؤشر الذي يؤكد خطأ سياسات "أردوغان" وحكومته الاقتصادية.
وذكر الموقع أن تركيا تخسر "الأموال الساخنة" بسرعة كبيرة منذ بداية العام الحالي، وسجلت البلاد أعلى خسائرها من الأموال الساخنة في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس؛ إذ سجلت مبيعات الأجانب من السندات ما قيمته 141.4 مليون دولار.
وبلغ صافي مبلغ التغيير في حركات محفظة الأجانب، المعدل لسعر الصرف، سالب 971.7 مليون دولار بالنسبة للأسهم، وسالب 418.5 مليون دولار في السندات؛ وذلك خلال الفترة من 10 يوليو الماضي حتى 7 أغسطس الحالي؛ حيث باع الأجانب ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسهم والسندات في شهر واحد.
وأوضح الموقع أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الآونة الأخيرة، كان نتيجة سحب الأجانب لسنداتهم من تركيا؛ مما يستدعي المثل التركي القديم القائل "إن المال الساخن مثل التسونامي، يمنحنا الطراوة عندما تأتي الأمواج؛ لكن الدمار الحقيقي هو عندما تتراجع تلك الأمواج".
، طراوة "أردوغان".. تركيا تخسر 30% من "الأموال الساخنة" في شهر! ،
المصدر : الخليج 365
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