شكرا لمتابعة خبر عن «الكهرباء» تعتمد دليل المعايير المضمونة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طرحت هيئة الكهرباء دليل المعايير المضمونة المعتمد على حسابها وطالبت المواطنون بالإطلاع عليه . طرحت هيئة الكهرباء دليل المعايير المضمونة المعتمد على حسابها وطالبت المواطنون بالإطلاع عليه . وأنهت هيئة الكهرباء عملية مراجعة الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة لصناعة الكهرباء في المملكة ، والتي تهدف إلى إدخال تحسينات وتعديلات وتغطية أنشطة جديدة ضمن ذلك الإطار التنظيمي . وخرجت المراجعة بتطوير الهيئة (دليل المعايير المضمونة لخدمات المستهلكين) والذي يتضمن القواعد والإجراءات والمعايير حيث ينبغي على مقدم الخدمة دفع مبلغ مالي للمستهلك في حال عدم تحقيقها، وجوانب تقديم الخدمة الكهربائية التي تشملها المعايير المضمونة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الكهرباء» تعتمد دليل المعايير المضمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.