بالصور.. إغلاق محل أثاث مخالف بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): كشفت أمانة محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن إغلاق محل أثاث مخالف. كشفت أمانة محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، عن إغلاق محل أثاث مخالف. وأوضحت أمانة الطائف، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تمت توقيع مخالفات ضد 45 مرفقاً تجارياً شرق الطائف. Advertisements

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