شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: امطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم الأحد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم الأحد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير . كما توقع أن تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية وقد تثير الغبار في المناطق المفتوحة بالشرقية .

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