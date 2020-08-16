اخبار السعوديه

توجه لتنظيم قطاع التشليح وحراج السيارات بإشتراطات موحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن توجه لتنظيم قطاع التشليح وحراج السيارات بإشتراطات موحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لإطلاق دليل موحد لإشتراطات إنشاء وتشغيل قطاع التشليح وحراج السيارات .

ومن المقرر أن تتقدم الغرف التجارية بإقترحات العاملين بالقطاع ، وسيتم نقاش الإشتراطات مع الوزارة قبل إطلاق الدليل ، وفقاً ً لـ "الإقتصادية ".

ويأتي ذلك بهدف تنظيم القطاع بعد التأكد من مناسبة الإشتراطات وشمولها لبيئة العمل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجه لتنظيم قطاع التشليح وحراج السيارات بإشتراطات موحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا