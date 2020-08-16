شكرا لمتابعة خبر عن توجه لتنظيم قطاع التشليح وحراج السيارات بإشتراطات موحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لإطلاق دليل موحد لإشتراطات إنشاء وتشغيل قطاع التشليح وحراج السيارات .

ومن المقرر أن تتقدم الغرف التجارية بإقترحات العاملين بالقطاع ، وسيتم نقاش الإشتراطات مع الوزارة قبل إطلاق الدليل ، وفقاً ً لـ "الإقتصادية ".

ويأتي ذلك بهدف تنظيم القطاع بعد التأكد من مناسبة الإشتراطات وشمولها لبيئة العمل .