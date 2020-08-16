شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل حول الإعتماد على الكتب الدراسية للعام الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم الأحد عن الإستعداد لإستلام جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الكتب الدراسية . كشفت مصادر اليوم الأحد عن الإستعداد لإستلام جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الكتب الدراسية . وأكدت أنه لاغنى عن الكتب الدراسية او استعاضة عنها بمقررات إلكترونية ، وسيتم التنسيق مسبقاً بين المدرسة وأولياء الأمور وفق آلية تضمن سلامة الجميع . وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أعلن امس السبت عن آلية بداية العام الدراسي الجديد ، بالتزامن مع استئناف العمل الإداري بالمدارس والجاهزية لإستقبال الدراسة . إقرأ أيضاً :

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