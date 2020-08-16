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وزارة الرياضة تُعلن منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بعد ثبوت مخالطتهم لحالات كورونا

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إشارة إلى الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، وذلك بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

فقد تم منع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم السبت 15، عند ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا..، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والعافية.

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