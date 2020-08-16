وزارة الرياضة تُعلن منع 6 أشخاص من دخول مباريات اليوم بعد ثبوت مخالطتهم لحالات كورونا

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إشارة إلى الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال تواجدهم بها، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

فقد تم منع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم السبت 15، عند ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا..، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، مع تمنياتنا للجميع بموفور الصحة والعافية.

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