رسوم المدارس الأهلية تغضب أولياء الأمور بعد اعتماد التعليم عن بُعد

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وجه أولياء الأمور والمغردون رسائل إلى وزارة التعليم، بشأن رسوم المدارس الأهلية، وذلك عقب الإعلان عن اعتماد التعليم عن بٌعد في أول 7 أسابيع من العام الدراسي الجديد.

وطالب الأهالي الوزارة بالتدخل لإعادة النظر في رسوم المدارس الأهلية؛ حيث قال أحد المغردين: “يجب على وزارة التعليم، إذا اقرت التعليم عن بعد النظر في رسوم المدارس الاهلية وتقنينها وفقا للظروف الاستثنائية الراهنة فمن غير المعقول دفع رسوم كاملة والطلاب في بيوتهم”.

وأضاف أخر: “لابد من خفض الرسوم حرام ندفع رسوم كاملة والاطفال قاعدة في البيت وماقاعدين يستهلكون مقعد وموفرين لهم كهرب وماء ومواصلات المعلمين وادوات ليه ظلم الاهالي واستنزافهم وخصوصا الاهالي اللي عندهم اكثر من طفل في مدارس اهلية ليه الضغط على المواطن في كل شي”.

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وكان وزير التعليم أعلن اليوم السبت عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي في ظل أزمة كورونا.

وقال الوزير في كلمة له، إنه سيتم استئناف التعليم العام عن بعد في أول 7 أسابيع من الدراسة مع تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأضاف آل الشيخ، أن الدراسة للجامعات والتدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العلمية.

