«المرور» توضح مدى إمكانية تقسيط المخالفات

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أوضحت الإدارة العامة للمرور أمس السبت مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية عند تراكمها وتسجيل غرامات مرتفعة .
وأكدت “المرور ” أنه يمكن تسديد كل مخالفة بالرقم الخاص بها منفصلة عن المخالفات الأخرى للتخفيف عن أصحاب المخالفات بدلاً من تقسيط مبلغ المخالفات إجمالاً .
وفي نفس الوقت شددت “المرور” على أهمية سدد كامل المخالفات لكي يتمكن صاحب المركبة من الإستفادة بخدمات منصة أبشر .
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