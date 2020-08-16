«المرور» توضح مدى إمكانية تقسيط المخالفات

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أوضحت الإدارة العامة للمرور أمس السبت مدى إمكانية تقسيط المخالفات المرورية عند تراكمها وتسجيل غرامات مرتفعة .

وأكدت “المرور ” أنه يمكن تسديد كل مخالفة بالرقم الخاص بها منفصلة عن المخالفات الأخرى للتخفيف عن أصحاب المخالفات بدلاً من تقسيط مبلغ المخالفات إجمالاً .

وفي نفس الوقت شددت “المرور” على أهمية سدد كامل المخالفات لكي يتمكن صاحب المركبة من الإستفادة بخدمات منصة أبشر .

