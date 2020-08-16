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تمكّنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، أمس (السبت)، من ضبط موقع تديره عمالة مخالفة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية في محافظة القطيف.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة لحظة مداهمة الموقع المخالف، حيث تم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من الدواجن منتهية الصلاحية الجاهزة للبيع.
وجرى إتلاف المضبوطات التي يتم تسويقها على أنها مبردة بتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة على الفور من قبل الفرق الرقابية، كما جرى ضبط العمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضبط عمالة مخالفة تذيب الدجاج المجمد الفاسد وتبيعه على أنه مبرد بالقطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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