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مرتفعات الشفا.. تجوّل بين الغيوم وطبيعة خلابة

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تجذب المناظر الطبيعية الخلابة على امتداد جبال السروات الزوار والسياح بجمالها عندما تعانق رواسيها السحاب بعلو 2500 متر عن سطح البحر.

ويستمتع الزائر كثيراً عندما تتلوّن القمم بمتنزه الشفا البري في الطائف ببياض الغيوم، حيث يعيش تجربة مثيرة بين الجبل والسهل والساحل من أعالي جبال السروات إلى ساحل البحر الأحمر عبر طريق “عقبة المحمدية” أو القيام برحلة عبر التلفريك.

كما يشمخ جبل دكا عالياً على مرتفعات الشفا، والذي يُعد جزءا من جبال الحجاز والأعلى في المنطقة، خاصة أنه يحيطه متنزه على مساحة 10 آلاف متر مربع وسط الطبيعة يتخلّله مسار لممارسة “الهايكنج”، والتسلق الجبلي.

وتتميز الشفا بتضاريسها وتنوع مكوناتها الطبيعية، وتُعد من الأماكن التي تلبّي شغف هواة تسلق الجبال والمنحدرات وعشّاق رحلات السفاري باستخدام سيارات الدفع الرباع أو الدراجات الجبلية.

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وتتعدد خيارات الإقامة والاستجمام في مركز الشفا السياحي..، حيث تنتشر العديد من الفنادق ودور الإيواء، إلى جانب النُّزُل غير التقليدية من خلال الإقامة في الأكواخ الخشبية.

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