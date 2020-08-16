الرز الحساوي.. كيف تتم زراعة أغلى أنواع الأرز في العالم؟

︎ :

.



تمسك عدد من المزارعين في الأحساء بالاستمرار في زراعة “الرز الحساوي”، والذي يعرف بأنه أغلى أنواع الأرز في العالم، وذلك على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها.

Advertisements

وأوضح أحد المزارعين العاملين على زراعته في المحافظة أن إعداده وزراعته يتطلبان جهدا كبيرا ومراحل شاقة، لا سيما مع ندرة المياه الجوفية، غير أنه لا يزال أغلى أنواع الأرز في العالم، حيث يصل سعر الكيلو إلى 40 ريالاً تقريبًا.

وأشار إلى أن عملية زراعة الأرز تتطلب دراية كاملة بالمواعيد المثلى لزراعته وطرق الري والحصاد، موضحًا أن زراعته تبدأ في شهر رمضان وتستمر عملية الزراعة على مدى 6 أشهر.

ويُعرف “الرز الحساوي” بأنه أحد أجود وأغلى أنواع الأرز على مستوى العالم، كما يعمل على زراعته عدد قليل من المزارعين في الأحساء، ورثوا أسرار هذه المهنة عن أجدادهم.