فيديو.. صيادلة سعوديون يروون تجربتهم في العمل بالمجال بعد قرار التوطين

︎ :

.



أكد عدد من الصيادلة الشباب السعوديون أن قرار تنفيذ المرحلة الأولى من توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20% سمح لهم بتحقيق أحلامهم بالعمل في هذا المجال الحيوي.

وأشارت الصيدلانية خولة الهذلي، والتي كانت من بين المئات الذين بدأوا العمل في مجال الصيدلة منذ اليوم الأول لتطبيق قرار التوطين مطلع ذي الحجة، إلى أنها لطالما حلمت بالعمل في هذا المجال، مؤكدة أنها تستطيع إفادة الناس من خلال عملها.

Advertisements

وقالت إن قرار التوطين ساعدها في تتويج سنوات الدراسة الطويلة بالعمل في مجالها التخصصي، وهو الأمر الذي لم يكن متاحًا في السابق.

من جانبه، قال الصيدلي سلطان الهذلول إن العمل في هذا المجال يفتح آفاقا مختلفة أمام العاملين به، مؤكدًا أن الصيدلة لا تنحصر أدوارها في مواقع صرف الدواء فقط.

وأضاف الهذلول أن الصيدلي بإمكانه المشاركة في العديد من مراحل صناعة الدواء، بدءا من الإنتاج والمراقبة وصولًا لعملية صرفه للمرضى.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق المراحل المقبلة من توطين مهنة الصيدلة في المملكة على مدى السنوات القادمة، بما يخدم في توسيع آفاق العمل للشباب السعودي بالمستقبل القريب.