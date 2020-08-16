تفاصيل آلية العودة للدراسة في مؤتمر وزارة الصحة اليوم

بحضور ابتسام الشهري وطارق الأحمري
كشفت وزارة الصحة، عن أهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد اليوم الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.
وتستعرض متحدثة التعليم العام لوزارة التعليم ابتسام الشهري ومتحدث التعليم الجامعي طارق الأحمري آلية العودة للدراسة لعام 1442 هـ.
كما يرد متحدث الصحة خلال المؤتمر على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ويوضح إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.
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