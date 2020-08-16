بينها الشواحن والعبوات العطرية المضغوطة..
حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك 5 أشياء داخل المركبات مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهي (عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة وولاعات السجائر وعبوات سائل معقم اليدين)، مشيرة إلى أنّ جميعها قد تنفجر ماعدا المعقمات قد تسبّب اشتعال النار في أجزاء من السيارة .
ونشرت المديرية فيديوجرافًا توعويًا عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» معلقة: «لسلامتكم .. في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة تأكد من خلو المركبة من تلك الأشياء».
اقرأ أيضًا:
الدفاع المدني يباشر إخماد حريق في محال للخيام وبيوت الشعر بالرياض
الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية بمنطقة مكة المكرمة
«الدفاع المدني» تطلق حملة توعوية بشأن الحالة المطرية في بعض مناطق المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من ترك 5 أشياء قد تنفجر داخل المركبات في الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.