بالفيديو.. «الدفاع المدني» يحذر من ترك 5 أشياء قد تنفجر داخل المركبات في الصيف

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك 5 أشياء داخل المركبات مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وهي (عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة وولاعات السجائر وعبوات سائل معقم اليدين)، مشيرة إلى أنّ جميعها قد تنفجر ماعدا المعقمات قد تسبّب اشتعال النار في أجزاء من السيارة .

ونشرت المديرية فيديوجرافًا توعويًا عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» معلقة: «لسلامتكم .. في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة تأكد من خلو المركبة من تلك الأشياء».

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