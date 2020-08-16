«الحصيني» يحدِّد موعد ظهور نجم سهيل ويفرِّق بينه وبين المزيف

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، موعد ظهور نجم سهيل في سماء المملكة، موضحًا الفرق بينه وبين النجم المزيف.

وقال الحصيني، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إن «نجم سهيل يوجد في الأفق يوم 5/1/1442هـ الذي يوافق 24 أغسطس، لكن مع وهج الشمس لا يمكن مشاهدته إلا في بداية سبتمبر»، مشيرًا إلى أن هناك نجمًا يظهر قبل سهيل ويشبهه «فيظن بعض الناس أنه سهيل، ويسمَّى المحلف. تقول العامة: (سهيل مكذب العداد)».

وتابع: «لأن بعض الناس يظن أن المحلف سهيل فيحلف بذلك؛ فإذا ظهر تبين سهيل الأصلي من المزيَّف».

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