«الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى احتمالية هبوب رياح متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مكة والمدينة والشرقية والشمالية.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الأحد 26/12/1441هـ، وليلة الاثنين –إن شاء الله– أمطارً متفاوتة من مكان إلى آخر خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات جازان، والربع الخالي وعسير ونجران واليمن وعمان»، مشيرًا إلى احتمالية هبوب رياح متوسطة إلى قوية على أجزاء من مكة والمدينة والشرقية والشمالية».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، جازان).

فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

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