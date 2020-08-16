الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده

تمنيا له ولشعبه مزيدًا من التقدم والازدهار..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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